邱世卿：高市早苗提台灣或與福建艦成軍有關

台灣前空軍司令部少校參謀官邱世卿。（中評社 方敬為攝） 中評社南投11月12日電（記者 方敬為）日本首相高市早苗日前稱，“台灣有事可能構成存亡危機事態”，引發關注。台灣前空軍司令部少校參謀官邱世卿接受中評社訪問表示，高市表現反映出程度的焦慮，由於東亞區域的安全形勢出現轉變，首先是美國的戰略收縮，加上中國人民解放軍的福建艦航母成軍入列，日本所要單獨承受的安全壓力上升，高市拋出台灣議題，無非是盼美國有些作為。



邱世卿，台灣空軍官校畢業，曾擔任台灣空軍志航基地補給官、彈藥官、台灣空軍司令部少校資訊參謀官。現從事人工智慧應用研發，曾出版《戰爭下的平民生存手冊》引起話題。



針對高市早苗碰觸敏感的台灣議題，邱世卿認為，或與近期兩個事件有關，首先是美國在印太方向的戰略收縮，另外就是福建艦的成軍入列，相關的安全形勢轉變，讓日本有所危機意識。福建艦成軍這件事情，其實在福建艦完成電磁彈射試驗之後，大家心裡都有個底。



邱世卿說明，電磁彈射代表著解放軍航母作業模式的技術躍升，從艦載機運用效率到遠洋投送能力都會有實質影響，從大趨勢來看，解放軍由陸向海的戰略調整已是明顯路徑，周邊各國早已做出評估，而福建艦的正式入列，只是這趨勢從“擔心或預想”走向“逐漸成真”的象徵性節點。



在影響層面，邱世卿指出，最直接的改變是“解放軍的軍力投射能力以及軍事實力的影響範圍會增大”。包括東海、台海以至於南海，正逐步被納入解放軍更有力的投射範圍內。這不僅是單一艦艇的加入，而是海權逐步擴張帶來的結構性變化。當一個陸權為主的國家開始大力發展藍水艦隊，周邊國家必然面對更大的安全壓力。尤其日本所承受的壓力會特別明顯。



談到高市早苗重申“台灣有事，就是日本有事”的說法，邱世卿認為，這除了在延續前首相安倍晉三的路線，同時反映出東京希望獲得更多美國對日安全保證的政治訴求。隨著福建艦以及未來可能成列的航母戰鬥群陸續進入實戰化，日本在東海與台海方向所承受的壓力，勢必持續增加；這既是軍事壓力，也是外交與戰略選擇上的壓力，所以高市希望美國有所作為。

