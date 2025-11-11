黃偉哲連任得票率低　林俊憲憂綠粉沉默抗議

綠委林俊憲(左)受訪。(照:截自《中午來開匯》youtube直播畫面) 中評社台北11月11日電／2026民進黨台南市長初選上演“妃憲之戰”，已於昨日至黨中央登記初選的“立委”林俊憲今天受訪表示，現任市長黃偉哲在競選連任時，票開出的結果都與當初民調有差距，差別在於“投票率”不到6成，顯示許多台南市民並沒有離開民進黨去轉投國民黨，而是選擇不投票，做出“沉默的抗議”。



民進黨籍“立委”林俊憲今日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論直播節目《中午來開匯》專訪。



林俊憲相當有信心的表示，唯有他可以團結民進黨內最大多數的力量，以他與“中央”的關係，絕對可以幫台南爭取最多的資源、建設以及回饋。



林俊憲指出，在賴清德擔任市長任內，以“清廉、勤政、愛鄉土”為基礎的施政，對於台南市民記憶中是非常深刻的印象，他有信心在這樣的基礎上，找回民眾對民進黨的信心，且對於若當選後的施政，他已有明確的規劃及想法，“我會讓民眾瞭解，他們需要一個怎樣的市長”。



林俊憲也提到，現任市長黃偉哲在競選連任之時，票開出的結果都與當初民調有差距，雖然之後都當選。他分析表示，差別在於“投票率”不到6成，竟與“立委”補選時的投票率差不多，顯示許多台南市民並沒有離開民進黨去轉投國民黨，而是選擇不投票，做出“沉默的抗議”。



他說，“我必須要把這些傷口再縫合起來”；回首過去民進黨在台南執政30幾年，難免多少會有一些雜音，因此民進黨必須深刻檢討。他強調，會重新加重執行“清廉、勤政、愛鄉土”初衷訴求，將市民對民進黨的信心及支持找回來。