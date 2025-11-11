藍委憂台積電赴美　卓榮泰：先進製程會留台

“行政院長”卓榮泰與“國科會主委”吳誠文(右)。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月11日電(記者 俞敦平)在今日“立法院”院會質詢中，中國國民黨籍“立委”鄭正鈐就台美關稅談判與台積電海外布局議題質詢“行政院長”卓榮泰與“國科會主委”吳誠文。他指出，近期蕭美琴與“行政院”高層均提及將配合美方建立“美版竹科”並擴大赴美投資，外界擔憂半導體產業鏈外移。卓榮泰回應，“行政院”從未提出“美版竹科”一說，強調先進製程研發將留在台灣，海外投資屬產業擴張而非外移。



鄭正鈐指出，台美“對等關稅”談判尚未定案，但已傳出蕭美琴表示台灣將配合美方投資計劃，“行政院副院長”更提及協助特朗普政府建立“美版竹科”。他質疑，若台積電及整體供應鏈持續外移，將對台灣經濟與安全構成長期風險。



鄭正鈐並引用多項數據指出，根據美國國際貿易委員會與國際研究機構資料，台灣GDP約7,690億美元，其中半導體產業貢獻13%至20%；三大科學園區中，機體電路產值占比高達八成。台積電2025年在台投資約420億美元，占GDP 5.2%，若未來五年內約2,000億美元投資集中於美、日、德，勢將衝擊台灣經濟成長與產業基礎。



鄭正鈐強調，蕭美琴曾言“整個生態系將赴美”，顯示外移不僅限於單一企業，而是完整供應鏈。他呼籲“行政院”應進行“高階製程外移影響評估”，並建立產業應對策略，以防半導體優勢被掏空。他指出：“我們不只要解決關稅問題，更要守住產業根基，不能為了短期外交壓力拱手讓出長期競爭力。”



卓榮泰回應指出，“行政院”從未使用“美版竹科”一詞，與美方合作的園區定位為“服務園區”，目的是促進人才與資金交流。對於外界所稱“55分製程”或“50%產能留美”的說法，他明確表示“並不存在”。

