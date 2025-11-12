蕭美琴赴歐演說　林祖嘉：注意會斷“邦交”

國民黨前大陸事務部主任林祖嘉接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月12日電（記者 張穎齊）蕭美琴7日在IPAC（對中政策跨國議會聯盟）峰會上發表講話，民進黨政府廣為宣傳。前“國發會主委”、中國國民黨前大陸事務部主任林祖嘉接受中評社訪問表示，應審慎評估大陸反制效應，警惕台灣的“邦交”國再度遭到挖角、“斷交”。



林祖嘉表示，台灣的國際空間與兩岸關係息息相關，兩岸好、外交自然會順，蕭美琴以副手身分赴歐對外發聲，要謹慎考慮大陸的反彈與後續效應。但其實去歐洲議會只是借場地，還是要小心，大陸若採取反制措施，可能導致台灣與現有12個“邦交”國再度發生“斷交”等情形。



林祖嘉，美國洛杉磯加州大學（UCLA）經濟學博士，歷任福建省政府主席、“國發會主委”、陸委會副主委兼任台港經濟文化合作策進會董事長、“行政院政委”、政治大學經濟系主任、政大社會科學院特聘教授、國民黨主席特別顧問、國民黨大陸事務部主任等，現為國民黨智庫“國政基金會”經濟組召集人。



回顧過去國際情勢，林祖嘉說，因參加國際公開演講而發生“邦交”國“斷交”的事件，以前也發生過好幾次，往往在台灣對外發言後，大陸就採取外交或經濟報復行動。這不是歐洲演講的問題，而是要思考兩岸能不能有溝通協商機制，現在兩岸幾乎沒有對話，情勢很難處理。



記者問，賴清德政府與美國總統特朗普政府是否不夠暢通，因此蕭美琴、蔡英文先後赴歐？



林祖嘉分析，確實台灣對於特朗普政府，看起來不太容易處理，因此她們選擇去歐洲、比較友善，但這些都是外圈，實質效果有限。

