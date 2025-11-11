賴籲韓聲援沈伯洋　藍回嗆：干他什麼事了

綠委沈伯洋。（中評社 資料照） 中評社台北11月11日電／大陸官媒央視聲稱可透過國際刑警組織等管道，對“台獨頑固分子”民進黨籍“立委”沈伯洋展開全球抓捕及跨境司法合作。賴清德11日喊話中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜“站出來維護‘國會′尊嚴”，國民黨籍台北市議員楊植斗11日在臉書發文怒嗆“干韓院長什麼事”。資深媒體人謝寒冰11日也在政論節目表示，民進黨每天想盡辦法羞辱韓國瑜，現在出事又要韓出面表態，“好意思嗎你賴清德？有種自己上”。



賴清德今天下午出席工業節慶祝大會前受訪表示，大陸對台灣並沒有管轄權，又何況沈伯洋是在“捍衛國家主權”，維護台灣民主自由的“憲政體制”，並沒有任何的違法。他並稱，非常期待韓國瑜能站出來維護“國會”尊嚴和台灣人民的言論自由，應率領跨黨派委員來聲援沈伯洋，否則今天是民進黨的沈伯洋，明天可能是國民黨或民眾黨的任何一人。



楊植斗表示，“干韓國瑜院長什麼事”，“立法委員”有很多位，就衹有沈伯洋1人被對岸追捕，不搞黑熊學院、不搞意識對抗喊打喊殺，會有如此下場？他指出，願意抱持友善與對岸和平交流的“立委”有很多，韓國瑜該做的是將這份力量延續下去，促成更多和解，而不是去挺黑熊、仇恨，“臉是自己丟的，沈伯洋要尊嚴，請自己反省反省”。



謝寒冰11日則在政論節目《新聞大白話》說，現在的“總統”是賴而非韓，賴應表態、向大陸嚴厲譴責，甚至反過來對大陸某些發表對台不當言行者實施制裁。他並反問，這件事到底關韓國瑜什麼事？民進黨每天想盡辦法羞辱韓，一有事就全部推到韓頭上，他們難道都忘記了？現在出事了又要韓出面表態，“連個做人的基本擔當都沒有，好意思嗎你賴清德？有種自己上”。