高雄藍營堅定不退場　成功杯葛陳其邁總預算

高雄市議會11日進行明年度總預算案交付審查，藍營成功杯葛預算，民進黨籍高雄市議長康裕成下午6點宣布散會。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄11月11日電（記者 蔣繼平）民進黨籍高雄市長陳其邁明年任期屆滿將卸任，陳其邁任期最後一年的市府總預算11日要交付議會審查，藍綠為此攻防還上演包圍主席台中斷議程。藍營以人數優勢佔據主席台至傍晚6時準時散會，成功杯葛預算，此舉也展現藍營團結氣勢。



高雄市議會第4屆第6次定期大會11日上午進行明年度總預算案交付審查，由於是陳其邁最後一年的總預算，藍營中午發動甲動包圍主席台，藍綠爆發推擠叫囂長達10分鐘，議事一度陷入混亂被迫暫時休息，直到下午6時前宣告散會。



民進黨籍高雄市議長康裕成11日下午進行藍綠協商破局，下午5點55分許再度走進議會。國民黨高雄市議會黨團總召黃香菽再度表達不滿立場，且高雄市政府還在臉書作圖卡幫陳其邁找提前離席的理由，讓人難以接受，堅定退回預算到底。



由於按照議事規則下午6點就散會，後續議程是分組審查，預算只能在大會審查。藍營民代仍以人數優勢占據主席台，綠營並未打算再度搶進，議長康裕成要求敲槌完成散會，最後藍營願讓步，讓康裕成走上主席台敲槌散會。



對此，康裕成11日下午回應今早議事處理未臻周延，她向議員致歉，但她也重申自縣市合併以來，歷屆議會皆循往例辦理，總預算案交付審查時，市長報告完即可離席，僅留財政主責單位在場。她盼理性審查預算、勿讓政治對立凌駕公共利益。



國民黨高雄市議會黨團重申，今年高雄問題頻傳，包含“中央”大幅刪減地方補助款、環境爭議不斷、局處首長嗆聲議員等事件。市長理應出面向議員說明清楚，並針對補助款向“行政院”表達嚴正立場。議員想質詢、想討論市政卻無從對話，相當遺憾。

