中評關注：藍白合複雜待解　明年3月關鍵期

民眾黨主席黃國昌。（中評社 資料照） 中評社台北11月12日電（記者 鄭羿菲）2026地方選舉熱度，隨著多位民進黨檯面上政治人物登記黨內初選開始加溫，藍白陣營也逐漸感到焦慮，特別是中國國民黨主席鄭麗文就任後，還未與其建立聯絡管道的台灣民眾黨，如今民眾黨秘書長周榆修劃下明年3月“火車到點就開走”的藍白合死線，但問題是，藍白之間不只新北要談，許多縣市如何合縱連橫，是個複雜習題，只花4個月藍白合陣營能成形嗎？後續值得觀察。



2024大選後，隨著賴清德選擇朝野鬥爭路線，藍白在推動法案合作上漸入佳境，已通過的重大法案包括《選罷法》、《憲訴法》和《財劃法》等，黃國昌接任民眾黨主席後，也拜會過國民黨籍台中市長盧秀燕，與前國民黨主席朱立倫舉辦“在野領袖峰會”，都讓藍白支持者之間的默契逐漸契合，已不再像2024大選般劍拔弩張，藍白支持者唯一等的就是黨高層談出2026合作的方案。



鄭麗文甫接掌國民黨，內部事務肯定如一團亂麻得好好整理，即便還未能分身敲定藍白合方案，但藍白近期已頻頻在敲定藍白合氛圍了，包括國民黨籍台北市議會議長、市黨部主委戴錫欽主張“若白願支持國民黨籍台北市長蔣萬安，蔣沒有理由不幫站台”，緊接著黃國昌與周榆修接連上廣播節目釋放藍白合訊息、黃國昌拜會前中廣董事長趙少康、民眾黨頻道“民眾之聲”邀藍營年輕一代女戰神、曾在大罷免期間力挺的藍委徐巧芯談藍白合議題，徐也同樣主張明年1月至2月明確2026新北市長人選。



為何以明年3月為藍白合期限？除了因為無論合或不合，都必須要留時間讓各縣市母雞開始跑地方行程，好進一步提攜小雞外，對民眾黨而言，也是開始確認戰略佈局的重要時間點。前民眾黨主席柯文哲涉京華城案、政治獻金案，法院預計12月起進入最終辯論程序，最快將於明年2月17日宣判，屆時無論有罪、無罪，民眾黨都得擬好選戰定位，讓柯文哲投入宣傳策略，起到帶小雞的功用。

