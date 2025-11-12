蘇澳淹慘　氣象論壇執行長嘆15年前惡夢再現

台灣颱風論壇執行長陳柏宏PO出自家一樓淹水的照片。（照片：台灣颱風論壇臉書） 中評社台北11月12日電／鳳凰颱風雖暴風圈已碰觸台灣陸地，但速度持續減緩，仍遲遲未登陸，極有可能在此之前就先減弱為熱低壓，但其外圍環流與東北季風產生的共伴效應為東北部地區帶來猛烈降雨，其中宜蘭兩日累積雨量破千，多地淹水，尤其蘇澳特別嚴重。臉書台灣颱風論壇執行長陳柏宏11日在臉書發文說，家中遭殃，整個1樓泡在水裡，感嘆重演15年前梅姬颱風惡夢。



陳柏宏表示，未來幾天會交由其他成員更新動態，原來是他位在蘇澳的家中也成為淹水戶之一。透過照片可以看到，陳柏宏家中一樓客廳慘遭黃水淹沒，家具亂成一團，沙發直接漂浮在水上，水深及腰，相當可怕。



陳柏宏說，粉專未來幾天會由其他小編支援，但可能會降低提醒頻率，只能請大家多體諒。他表示，下午自己一直緊盯著強烈雨帶移動狀況，沒想到到了傍晚，家中附近溪流突然開始暴漲，出現溢流跟倒灌，晚上的時候水位開始上升，水就這樣衝入自己家中，感嘆重演15年前梅姬颱風惡夢，當時也是一層樓被淹得滿滿。



2010年10月誕生的梅姬颱風為史上最強颱風之一，在當時中心氣壓低至885百帕，一度成為自1979年颱風狄普以來最高紀錄，但在2013年遭歷史最強颱風“海燕”打破，其路徑與本次鳳凰颱風高度相似，同樣是穿越呂宋島後北轉，差別在於最終往北登陸福建，雖然沒有登陸台灣，但同樣與東北季風發生共伴效應，使得台灣迎風坡的宜蘭、花蓮地區降下豪雨，當時宜蘭縣包括宜蘭市、羅東鎮、五結鄉及三星鄉都傳出淹水災情。