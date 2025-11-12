藍擋高雄預算　白喬茵轟陳其邁只想做表面

白喬茵質疑，陳其邁消失時，市府33位局處長和3位副市長都坐在議場，陳是和誰開防颱會議？（白喬茵臉書） 中評社高雄11月12日電／高雄市議會11日進行總預算交付議程，中國國民黨高雄市議會黨團不滿民進黨籍高雄市長陳其邁報告完總預算後就離席，藍營集體霸占主席台包圍民進黨籍高雄議長康裕成。綠營緊急護駕，雙方爆發激烈肢體衝突。國民黨籍高雄市議員白喬茵還原當下情形，痛批高雄市長陳其邁漠視市民權益、完全不敢向“中央”抗議。白喬茵並強調，新聞局媒體宣傳、“觀光局”活動預算都創新高，看得出來陳其邁最後一年依然只在乎表面功夫，對社會真正需要的政策欠缺同理心。



高雄市府說明，市長在議會時間是遵從議長指示，議長也在議會向所有議員說明，縣市合併以來、都是讓市長在討論審計處提案時就先離席。而市長離開議會後，就趕到應變中心主持防颱工作會議，因為這次颱風看來可能直撲高雄，防颱工作刻不容緩。



藍議員白喬茵11日在臉書發文表示，市長坐鎮防災應變中心的目的是防範颱風侵害市民的生命財產，不是被拿來當說謊道具用的。11日是高雄市政府將2026年度總預算交付審查的日子，每一筆預算皆對應陳其邁未來一年的政策方向，需要被嚴肅檢視與看待。



白喬茵指出，“立法院”修財劃法幫高雄增加了新台幣258億的統籌分配款，“行政院”卻使出政治報復手段，違法縮減高雄共432億的一般性補助、計劃型補助，以及黃線捷運補助款。一來一回，“中央”等於超砍高雄174億，陳其邁市長卻漠視市民權益、完全不敢向“中央”抗議。



白喬茵列舉，最後的預算書長甚麼樣子？隨便舉幾個例子說明。教育局4.3億營養午餐採用台產食材溯源計劃歸零、農業局1800萬友善動物保護計劃歸零、衛生局1068萬急救站整備與人員訓練計劃歸零、地政局土地違規查處作業費歸零、長照計劃減列11億。



白喬茵質疑，所以陳其邁市長認為孩童午餐的安全與健康不重要、促進動物福利與減少流浪貓狗不重要、提升醫療體系面對突發事件的應變能力不重要、高齡社會的長輩照顧不重要、還有隨便把高雄挖成大峽谷未來都不用祭出裁罰。



她嘲諷，反而是新聞局媒體宣傳、“觀光局”活動預算都創新高，看得出來陳其邁最後一年依然只在乎表面功夫，對社會真正需要的政策欠缺同理心。