台軍方：全軍編現比79.2%　年底可微升

2025年7月24日進行“萬安46號演習”，台灣軍方上街疏導參與萬安演習。(中評社 資料照) 中評社台北11月12日電／針對軍方人力概況，台灣軍方指出，統計2025年迄今，全軍編現比79.2%，其中志願役佔76.9%，一年期義務役佔約2.3%，預判至年底整體編現可提升至80%。



“立法院”“外交及國防委員會”13日將邀請“國防部長”顧立雄報告“國軍編現比提升之具體方案及因應作法”，並備質詢。報告已在今天送達“立委”“國會”辦公室。



台軍方報告指出，為穩定部隊基層戰力，今年朝減少人力流失、提高留營意願及提升招募成效等3個面向努力，並檢討有意從軍青年限制，適度放寬甄選條件。



軍方報告表示，依據“內政部”役政司列管常備役體位可徵役男預判，自2021年呈現逐年遞減趨勢，2023年可徵人數為9萬7828人，首度跌破10萬人，116年跌破8萬人，少子化問題日趨嚴重。



“編現比”是指編制人數與實際人數的比率。軍方指出，統計2025年迄今，全軍編現比79.2%，其中志願役佔76.9%，一年期義務役佔約2.3%，因組織編裝逐年調整增加，迄今編制較110年增加1萬餘員，致使軍隊編現呈現逐年下降趨勢，統計迄今現役人員較112年增加3000餘人，志願役現役人員較去年成長2000餘人。



對於招募成效，軍方表示，今年招募目標軍官3314人、士官637人、士兵1萬612人，合計1萬4563人，迄今招獲軍官3820人、士官651人、士兵1萬407人，合計1萬4878人，招獲率102.2%，較計劃數增加315人。