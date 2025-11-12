蘇澳大淹水求助電話不斷　軍警消出動救援

蘇澳大淹水，AAV7軍用兩棲車搭配鋁梯以及橡皮艇，協助受困二樓的民眾脫困。（照：蘇澳鎮公所臉書） 中評社宜蘭11月12日電／受到鳳凰颱風與東北季風雙重影響，宜蘭蘇澳11日晚間至12日凌晨出現嚴重淹水情況。蘇澳鎮公所人員表示，災防中心求助通報電話不斷湧入，避難民眾都很驚恐無助，“分不清是雨是汗還是淚”，幸好經過當地里長、警消、軍方人員連夜協助救援，受困民眾才得以脫困。



蘇澳鎮公所人員在臉書PO文中提到，暴雨一下就是大半天，災防中心求助通報電話不斷湧入，公所同仁、軍方、消防、協勤警力輪番出動，將一個個濕漉漉、僅著薄衣的民眾帶回公所避難，避難者中以年長者居多，有行動不便、坐輪椅的，甚至還有臥床者，以及帶著寶寶、幼童撤離的爸媽，大家都很驚恐無助，“分不清是雨是汗還是淚”、“請大家為蘇澳集氣，期盼風雨停歇，鎮民均平安”。



蘇澳鎮公所指出，入夜後雨勢未停，蘇澳鎮最熱鬧的中山路，最為人所知的蘇澳火車站前，水淹半層樓高，中油、全聯一帶低漥處，水淹最深一層樓高。軍方在暴雨之中，出動𝗔𝗔𝗩𝟳兩棲戰車、偕同消防救生艇深入積水處，在蘇北里長陳添琪指引下一一帶出受困民眾。



此外，蘇澳鎮公所還提到，由於當時淹水情形嚴重，物資運送不易，陸軍步兵第一五三旅及宜蘭縣政府社會人員幫助，兩大車物資已在12日凌晨2點送抵避難居所，供100多位鎮民使用。



截至𝟭𝟭日晚間𝟮𝟯時，據蘇澳鎮災防中心統計資料，已撤離𝟭𝟵𝟵人、收容𝟵𝟴人、依親𝟰人、自行避難𝟭𝟬𝟬人。蘇澳鎮公所呼籲，“風雨未停 請鎮民注意自身安全，請大家為蘇澳集氣，期盼風雨停歇 、鎮民均平安”。