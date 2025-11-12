颱風假未同步中台灣平台　許淑華：因地制宜

南投縣長許淑華赴市議會備詢。（中評社 方敬為攝） 中評社南投11月12日電（記者 方敬為）鳳凰颱風今天登陸台灣，11縣市放颱風假，中部僅南投縣照常上班、上課，引發關注。中國國民黨籍縣長許淑華對此表示，縣府是根據氣象署提供的預報資料，判斷未達放假標準，因此決議照常上班、上課。對於外界稱，“中台灣區域治理平台”集體決策破局，許淑華說，那是過度聯想，該平台是作為縣市橫向聯繫及決策參考，是否放假還是要因地制宜。



颱風鳳凰暴風圈11日夜間登陸南台灣，氣象署發布陸上颱風警報，預估12日風雨最強，包括台中市、高雄市、台南市、苗栗縣、雲林縣、彰化縣、屏東縣、澎湖縣、宜蘭縣、嘉義縣、嘉義市等11縣市宣布停止上班、上課。中台灣區域治理平台內，唯獨南投縣未放假。



許淑華12日出席南投縣議會備詢，會前針對南投縣未放颱風假受訪表示，縣府是根據氣象署提供的預報資料做出綜合研判，由於預報資料顯示，南投縣並未達到防災假的標準，所以縣府決議照常上班、上課。



許淑華強調，她明白有些民眾期待放假，但同時也有些民眾是希望上班，所以縣府以資料客觀決策，今天確實沒有風雨，對於網友湧入臉書留言抱怨，她則以平常心看待。



對於外界稱“中台灣區域治理平台”集體決策破局，許淑華說，那是過度聯想，平台只是作為縣市橫向聯繫及決策參考，她11日晚間已與台中市長盧秀燕等縣市長聯繫，許多靠海縣市確實在風速、雨量等客觀條件達到放假標準，而南投縣沒有達標，所以是否放假還是要因地制宜。