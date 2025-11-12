徐佳青：未來不建議沈柏洋去新加坡　有風險

台“僑委會委員長”徐佳青接受質詢。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月12日電(記者 俞敦平)“立法院”“外交及國防委員會”質詢時，民主進步黨籍“立委”林楚茵關切亞洲台商聯合總會將於十二月在新加坡舉行的會議，詢問中國長臂管轄是否影響台方出席。台“僑務委員會委員長”徐佳青回應，新加坡對台官員出訪態度保守，未來可能列入警示。接續質詢的中國國民黨籍“立委”徐巧芯追問下，徐佳青更直接點名“沈委員可能會有風險”，在徐巧芯確認“所以他之後就不能去新加坡了，是這個意思？”時，徐佳青回答“是，這個意思”。



“立法院”“外交及國防委員會”12日邀請“僑務委員會委員長”徐佳青報告業務概況。



林楚茵指出，十二月八日即將於新加坡舉行的“亞洲台商聯合總會第三十三屆第二次理監事會議”，去年在越南舉辦的同類活動曾遭中國大陸施壓，導致台灣官員無法出席，詢問中國長臂管轄是否再度影響今年會議，以及“僑委會委員長”徐佳青是否能親自出席。



徐佳青回應，新加坡雖為免簽國，但公務出訪仍需獲得當地官方同意。“僑委會”已透過駐新加坡代表處接洽，然而“情況不太樂觀”。她說，新加坡政府認為“僑委會”活動可能影響當地華裔僑民的觀感，因此不僅主委本人，連“僑委會”官員都無法以公務身分訪問。徐佳青並表示，雖然新加坡目前尚未被列入政府出訪警示範圍，但“未來不排除示警”。



隨後質詢的徐巧芯接著追問，焦點放在“是否將新加坡列為警示”的判斷標準。對此，徐佳青進一步補充，強調自己的提醒並非針對一般民眾，而是“特定人士”更可能面臨風險。她舉例指出，民進黨不分區“立委”沈伯洋就是其中之一，“沈委員可能會有風險”，因此未來不建議前往新加坡。徐巧芯隨即確認，“所以他之後就不能去新加坡了，是這個意思？”徐佳青回答，“是，這個意思。”