賴籲韓聲援沈伯洋　黃國昌：真是不勝唏噓

民眾黨主席黃國昌受訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月12日電（記者 鄭羿菲）重慶公安日前對大陆認定的“台獨”頑固分子、民進黨籍“立委”沈伯洋立案調查，賴清德喊話中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜站出來維護“立法院”尊嚴。台灣民眾黨主席黃國昌12日表示，民進黨政府除了喊口號、在內部找敵人，拿不出任何積極有效的辦法，看著真的是不勝唏噓。



大陸《央視》日前報導沈伯洋政治立場及言論，並揚言採取行動，且引用大陸學者說可利用國際刑警組織在全球範圍內進行抓捕。賴清德昨天接受媒體訪問表示，“中國對台灣並沒有管轄權”，並說，非常期待韓國瑜院長能夠站出來維護“國會”的尊嚴，也維護台灣人民言論自由。



黃國昌12日接受媒體訪問表示，中國大陸當然沒有權力肆意抓捕台灣任何一位公民，但發生這樣的事情，政府就應該要有積極作為。令人遺憾的是，民進黨政府到目前看不出任何積極具體的作為，賴清德唯一能展現出的具體作為，就是拜託韓國瑜幫忙，看著真的是不勝唏噓。



黃國昌諷道，政府保護好台灣每一位公民，是責無旁貸的責任，但民進黨政府除了喊口號、在自己的土地上找敵人，都拿不出任何積極有效的辦法與作為，然後賴清德採取最有效的方式是拜託韓國瑜幫忙，相信很多台灣人看在眼裡都會覺得滿難過的。