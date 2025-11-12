許宇甄：應重啟“立院”兩岸事務因應對策小組

藍委許宇甄。（中評社 資料照） 中評社台北11月12日電／賴清德昨天呼籲中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜“站出來維護“國會”尊嚴與言論自由”，甚至希望韓國瑜能率領跨黨派“立委”聲援民進黨籍“立委”沈伯洋。國民黨籍“立委”許宇甄12日表示，這番話其實已經透露出賴清德的無力與焦慮。當賴清德開始向韓國瑜“喊話求援”，說明兩岸與內政情勢已經嚴重失控，執政團隊對危機的掌握與處理能力顯然不足。許宇甄呼籲，重啟“立法院兩岸事務因應對策小組”，協助政府面對兩岸重大變局。



許宇甄指出，兩岸關係惡化至今，軍事對峙升溫、人民交流緊縮、觀光旅遊受阻，甚至連國際參與都陷入僵局，這都是“賴政府”執政一年多來的現實寫照。賴清德上任後一再以抗中保台作為政治口號，卻無法提出具體策略化解兩岸緊張。如今情勢失控、社會焦慮，才急忙要求韓國瑜出面“維護國會尊嚴”，反而更顯出其無能與卸責。



許宇甄強調，“立法院”歷來具有監督與建言的功能，並非“總統”的附庸或危機代言人。既然賴清德已經公開拜託韓國瑜出面協助，那就應該回歸制度、務實處理。“立法院”在2000年12月曾成立“立法院兩岸事務因應對策小組”，目的在於建立跨黨派對話機制，協助政府面對兩岸重大變局。如今情勢更加嚴峻，正是重新啟動該機制的時刻。



許宇甄表示，支持由國民黨團提案恢復成立“立法院兩岸事務因應對策小組”，並邀請朝野共同參與。小組任務應包括：研議兩岸交流政策、檢討政府因應作為、建立跨黨派溝通管道，以及提出具體的和平交流建議方案。唯有透過制度性協商，而非意識形態對抗，台灣才有機會走出兩岸的惡性循環。