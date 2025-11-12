高雄上午無風雨　陳其邁不敢大意忙防颱

民進黨籍高雄市長陳其邁12日上午前往永安北溝排水系統視察，並檢視護岸整治成果與抽水設備整備情形。（圖：高雄市政府提供） 中評社高雄11月12日電（記者 蔣繼平）鳳凰颱風襲台，高雄市12日停班停課，但市區上午太陽露臉且未下雨，略有陣風，不少店家把握時間做生意，民眾也抓緊時間出門採買。民進黨籍高雄市長陳其邁陸續視察防颱整備工作，由於下午風雨轉強，他呼籲民眾提高警覺。



高雄市12日停班停課，上午市區略有明顯陣風，但沒下雨，不少店家仍照常營業，中午前也陸續有民眾出門採買與吃飯。漢神巨蛋購物廣場上午11點開店後地下1樓美食街隨即湧入人潮，全聯超市也正常開店不少民眾排隊結帳。



由於預料下半天風雨將轉強，為關心防颱整備工作，民進黨籍高雄市長陳其邁上午先前往永安北溝排水系統視察，檢視護岸整治成果與抽水設備整備情形。市府呼籲民眾務必提高警覺，也責請各相關單位確實落實整備與應變作為。



高雄市政府表示，預計12日下半天登陸後風雨最為顯著，根據預報顯示，平地及山區將出現大雨等級降雨，沿海及空曠地區須留意8至10級強陣風。沿海低窪地區務必嚴陣以待，隨時關注颱風動態。



鳳凰颱風暴風圈已進入台灣南部陸地，預估12日傍晚至深夜間登陸台灣南端陸地，通過後從台東附近往東北出海，移動過程強度持續減弱，可能轉為熱帶性低氣壓，甚至變性為溫帶氣旋。