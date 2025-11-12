沈伯洋選台北市長？吳思瑤：絕對KO蔣萬安

綠委吳思瑤受訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月12日電（記者 張穎齊）針對央視全球通緝民進黨籍“立委”沈伯洋一事，前聯電董事長曹興誠今天建議賴清德應徵召沈伯洋參選台北市長，以反擊大陸威脅，同時也可向世界展示台灣人維護“主權”的決心。民進黨政策會執行長、“立委”吳思瑤直言，以沈伯洋亮眼的表現，絕對KO台北市長蔣萬安，但尊重當事人意願。



吳思瑤強調，這個點名很有創意、很有政治卓見，認為沈伯洋若出征台北選戰，能藉機向世界發聲、反制大陸“跨境鎮壓”，但她也說，應該沒有這個計劃，希望沈留在“立法院”，因為“國安”政策缺沈不可。



至於賴清德呼籲中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜應站出來聲援。吳思瑤指出，民進黨團已表態先禮後兵，期待朝野各黨共同聲明捍衛“國會”尊嚴，但她要批評藍白陣營不敢對大陸說不，呼籲韓國瑜必須回應賴清德的呼籲，明確譴責中國跨境鎮壓與政治恐嚇，民意最高殿堂受到打壓，“國會”不能沉默。



媒體詢問台“外交部長”林佳龍與“國安會秘書長”吳釗燮傳出不和，吳思瑤回應，這些說法空穴來風，太多出於權力競逐的揣測。她強調，外交與“國安”團隊各司其職、分工合作，外界試圖分化Team Taiwan的努力，不必隨之起舞。