台商輔導成效差　“僑委會”：對等關稅衝擊

台“僑委會委員長”徐佳青接受質詢。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月12日電(記者 俞敦平)台灣民眾黨籍“立委”林憶君今日質詢時關注“僑務委員會”推動的“全球僑台商產業升級與技術服務方案”及海外信用保證基金成效。她指出相關計劃成果有限、績效下滑，並質疑是否淪為預算黑洞？“僑務委員會委員長”徐佳青回應，受“對等關稅”與國際經貿不確定性影響，海外台商投資趨於保守，導致放款與合作案均減少。



“立法院”“外交及國防委員會”12日邀請“僑務委員會委員長”徐佳青報告業務概況。



林憶君以“僑委會”輔導海外僑台商的具體作法為題，指出該會自2020年起推動“全球僑台商產業升級與技術服務方案”，邀集包括工研院、金研院、農研院等十四家台灣產學研機構，協助台商企業進行技術升級與品牌強化。她詢問徐佳青，計劃的主要內容與協助機制為何？



徐佳青說明，該方案是在疫情期間啟動，當時跨境移動受限，因此“僑委會”與台灣研發機構簽署合作備忘錄（MOU），建立媒合平台。“僑委會”不增加額外預算，主要扮演橋樑角色，提供海外台商技術諮詢與合作窗口。她指出，僑台商若進一步委託研發，將由雙方自行簽約付費，“僑委會”並不介入金流。



林憶君表示，根據資料顯示，自2020年至2025年7月底為止，共簽署23件MOU，但2025年度至今未新增一件，“成果幾乎是零”。她質疑計劃執行停滯，要求說明原因及改進方向。



徐佳青回應，目前主要的國家與洲級台商組織，如亞洲台商總會、世界台商總會與泰國台商總會等，已陸續簽署完成，因此今年未再新增。她強調，個別會員與研發機構之間的合作屬私下契約，因涉及商業與個資保密，“僑委會”不掌握具體數據。不過，她指出，隨著“對等關稅”政策實施、全球產業鏈重組，“僑委會”將持續鼓勵僑台商投入創新與技術升級，以維持競爭力。