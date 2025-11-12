桃園又有傳產關門　張善政推智慧製造輔導

桃園市長張善政12日到桃園市議會備詢。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園11月12日電（記者 盧誠輝）台灣面對美國關稅的衝擊，過去原本就是傳統產業重鎮的桃園市近日驚傳又有一家老字號的傳產公司就關門。中國國民黨籍桃園市議員陳韋曄12日在桃園市議會總質詢時，關心桃園市政府是否有所解方？對此，國民黨籍桃園市長張善政表示，智慧製造輔導是市府近年在積極推行的政策，已廣獲企業好評。



桃園市議會12日召開第3屆第6次定期會第24次會議市政總質詢，張善政率領桃園市政府各局處首長到場備詢。



陳韋曄指出，位於桃園市蘆竹區老字號的傳統產業台光染整公司將於今年底結束營業，這是企業對整個台灣產業環境的無奈，尤其是在桃園不管是染整、金屬製品、汽車零件與電子零組件等傳產公司，都嚴重受到關稅與匯率的衝擊，桃園市政府是否有針對這些高風險傳統產業進行監測與輔導？



張善政表示，桃園過去傳統產業是台灣數量最多的地方，但相對來說桃園的高科技城市是不夠的，所以桃園市政府從前年開始就針對許多傳統產業進行智慧製造的輔導，找顧問團去針對企業經營進行診斷，若有辦法改善就會幫助企業提升改善。



張善政指出，桃園市政府從今年初開始又成立智慧產業學院，比過去的智慧製造輔導觸及面更廣，從今年初開始到現在，不論是線上或實體授課，參與課程的企業人次已經超過上萬人，所以他希望能從金字塔的角度來看待產業結構，從最上層的智慧製造輔導，中層和下層則想辦法把整個企業的人工智慧量能給提升起來，目前也廣受企業好評。