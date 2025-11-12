韓國瑜引“老牛不待揚鞭自奮蹄”自勉有涵義

韓國瑜在臉書與網友分享自己的工作日常。（照：韓國瑜臉書） 中評社台北11月12日電／“立法院長”韓國瑜今天在臉書與網友分享自己的工作日常，他在影片中分享辦公室一幅請國內知名書法家寫的墨寶。韓國瑜也解釋，這幅墨寶象徵他的心情，擔任“立法院長”，像是老牛一樣，“不待揚鞭，不需要任何人告誡我、或者鞭策我”，他也以這14字勉勵自己，為國家、為社會、為人民，能做多少就做多少。



對於中國大陸重慶公安立案要調查民進黨籍“立委”沈伯洋，央視拍片嗆發紅色通緝令，賴清德昨日呼籲“立法院長”韓國瑜能夠站出來維護“國會”的尊嚴，也維護台灣人民言論自由，應該要率領跨黨派委員來聲援沈伯洋委員，“否則的話，今天的民進黨的沈伯洋，明天可能是國民黨或民眾黨的任何一個人”。



在“韓院長上工囉！”影片中，韓國瑜則介紹，辦公室寫上“老牛自知夕陽晚，不待揚鞭自奮蹄”這兩句字樣的墨寶，是請知名書法家張炳煌教授所寫，而這兩句話也代表了他的心情。韓國瑜緩緩解釋，“老牛啊，知道太陽要下山了，主人不要鞭打我，我自己會加快我的步伐。”



韓國瑜也說，擔任“立法院長”，像是老牛一樣，知道自己年紀已大，青春年華已經不在，“那剩下的是什麼呢，不待揚鞭，不需要任何人告誡我、或者鞭策我”，努力地把工作做好，因為來日無多，所以特別以這14字勉勵自己，勤奮工作、為國家、為社會、為人民，能做多少就做多少，這是他對自己的期許。