要賴“廢獨”　韓國瑜：別自己生病讓別人吃藥

“立法院長”韓國瑜。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月12日電(記者 俞敦平)中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜與“副院長”江啟臣今日共同於“立法院”接待室召開臨時記者會，回應民主進步黨籍“立委”沈伯洋遭大陸通緝事件、賴清德公開喊話要韓國瑜站出來捍衛“國會”尊嚴，以及國民黨“立法院”黨團建議重啟院內兩岸事務小組。兩人分進合擊，韓國瑜以“台灣安全四隻腳”為主軸，連發金句批評執政路線。江啟臣從制度面補充，指若各黨團提出，院方願召集協商，尋求跨黨派共識重啟小組，以“制度性對話”回應兩岸情勢。



韓國瑜向賴清德提四點建議，以黨主席身分廢除“台獨”綱領、重新建立行政立法部門之間良性的互動、撤回將大陸定義為境外敵對勢力、繼續鞏固台美關係，才是真正解決問題的上流源頭，讓台灣重新站穩“安全四隻腳”，遠離戰爭、走向安定。



近日中國大陸公安對民進黨不分區“立委”沈伯洋“立案偵查”，官媒播放專題影片，指其涉推動“台獨分裂”與對抗教育。昨日，賴清德公開點名韓國瑜“站出來捍衛“國會尊嚴”，保障“立委”人身安全與言論自由。國民黨團今早並再提重啟“立法院”“兩岸事務小組”的建議，由“院長”擔任召集人、各黨團推派委員參與，來尋求替沈伯洋解套的方案。



韓國瑜首先表示，身為“立法院正副院長”，“保障每一位‘立法委員’在院內的言論自由與人身安全，在質詢國家大事時不受恐嚇與威脅，這是我們不可推卸的職責，我們一定會盡全力保護。”他接著回應賴清德點名，語帶諷刺地說：一個人生病，讓別人吃藥。“從賴清德點這個名，我們看得很清楚，真的是自己生病，讓別人吃藥。”



韓國瑜接著拋出所謂“台灣安全的四隻腳”，他逐一闡述：第一隻腳是“保護‘中華民國’”、第二是“保護民主自由”、第三是“維護美台關係”、第四是“維護兩岸和平”。他表示，現行執政路線“打斷了三隻腳”，只剩美台關係艱困撐持。他接著解釋：“民進黨把‘台獨黨綱’擺在那裡，如何保護‘中華民國’？這一年發動大罷免，如何保護台灣的民主自由？把中國大陸宣布為境外敵對勢力，又如何維護兩岸和平？四隻腳斷了三隻，台灣怎麼站得穩？”

