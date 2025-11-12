首度主持中常會　鄭麗文宣布兼任革實院長

國民黨主席鄭麗文主持中常會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月12日電（記者 鄭羿菲）中國國民黨主席鄭麗文1日上任後，12日首度主持中常會，鄭麗文表示，自己將兼任革命實踐研究院長，未來由她親自為黨員授課、受訓，理解國民黨的中心思想如何與時俱進，跟現實環境充分結合。



這也是破紀錄的由國民黨主席兼任黨一級主管職。



目前國民黨一級黨務主管，分別為組發會李哲華、考紀會張雅屏、行服會江美桃、文傳會吳宗憲、政策會執行長由國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁擔任，最後負責青年培育的革實院院長一職，由鄭麗文兼任。



中國國民黨12日下午召開中常會，由國民黨主席鄭麗文主持。



鄭麗文致辭時表示，今天是她上任以來第一次主持中常會，最主要是通過一級主管相關人事，而她也將親自兼任革命實踐研究院長，秉持當年國民黨創辦革實院的精神，希望重拾核心理念、中心思想，強化所有國民黨員的論述能力。



鄭麗文說，她上任黨主席後，非常感謝，也很感動，來自四面八方主動回到國民黨大家庭，或入黨的好朋友們，未來我們希望能邀請新進黨員到革實院上課，由她親自授課，讓所有黨員受訓、理解我們的中心思想如何與時俱進，跟現實環境充分結合，讓每一位黨員未來能在自己的領域與人際網絡裡，成為國民黨所代表的價值、思想的重要傳播者，得到更多人認同。