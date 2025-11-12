鄭麗文掌國民黨新氣象！用饒舌紀念孫中山

國民黨在黨中央舉辦紀念孫中山誕辰160周年活動。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月12日電（記者 鄭羿菲）今天是中國國民黨總理、“國父”孫中山誕辰紀念日，也是新任國民黨主席鄭麗文的生日。國民黨中央舉辦紀念活動，除了邀請孫中山先生曾侄孫女孫雅麗到場，鄭率黨工並向孫中山銅像獻花外，並安排TOH女團舞蹈表演、饒舌歌手演唱“一路走來”紀念孫中山創黨艱辛過程、邊跳街舞邊朗誦禮運大同篇，讓整場紀念活動與過去非常不同，展現鄭麗文帶來的新氣象。



鄭麗文勉勵道，今天的國民黨也是一樣要不忘初衷、追求理想、絕不退卻、不憂讒畏譏、不瞻前顧後，堅持到底才能真正感動年輕人、贏得年輕人的心。



鄭麗文在台下觀賞時，神情專注，並頻頻點頭、鼓掌叫好，最後笑容滿面地領唱“國父紀念歌”。



中國國民黨12日下午在黨中央舉辦國父誕辰160周年紀念日，孫中山姪孫女孫雅麗、黨主席鄭麗文、副主席李乾龍、張榮恭、“立委”吳宗憲、考紀會主委張雅屏、新北市議會議長蔣根煌、中常委林金結、何鷹鷺等人出席。



鄭麗文的生日為11月12日，正好和孫中山同一天。



鄭麗文致辭時表示，台上10分鐘、台下10年工，大家看到如此年輕的朋友已在國際舞台上發光發熱，甚至已是我們的台灣之光、華人之光。大家不要忘記，總理孫中山創辦興中會時才28歲，辛亥革命成功時是44歲，今天台灣的年輕人在120年後呼應百年前轟動全世界、驚動亞洲，在人類歷史上創下光輝的一頁，成立全亞洲第一個民主共和國。