便當店月底將收攤　館長轟被民進黨害死

網紅“館長”陳之漢。（照片：館長惡名昭彰YouTube） 中評社台北11月12日電／網紅“館長”陳之漢砸新台幣千萬經營便當品牌“True飯”，11日直播宣布將在11月底結束營業，“館長”陳之漢將業績低迷原因歸咎於非洲豬瘟疫情和民進黨，就算豬肉解封，民眾還是不敢買豬肉，砲轟“被民進黨害死”。



“館長”陳之漢在直播中指出，由於這次非洲豬瘟疫情，他決定“True飯”就經營到這個月底，原因是這幾天沒有東西賣、現在人也不買，“我真的被這個偉大的民進黨害死”，因為便當店以豬肉為最大宗，而且沒有用冷凍豬肉。



“館長”陳之漢認為，現在員工也不好請，有些員工也移去蛋捲店，廚房他會留下來，自己吃或招待客人都很方便，但便當店就沒辦法賣了，因為業績不好，“非洲豬瘟，人家也不回來買，我好幾天業績是1萬塊，連付薪水都不夠，衹有雞腿可以賣”，時間長達約10天，他就想說算了，“沒有差啦！最近每次都這樣”。



“館長”陳之漢酸很佩服“中央”，“反正他們的官死也不會下台”，種種原因讓他決定在11月底歇業。不過，聊天室有網友質疑“便當店生意不好怪民進黨？”“館長”陳之漢說，“我先把你ban了再回答你的問題”，談到最近只要是有賣豬肉的，保證都“幹”到心裡口難開，有用到豬肉的店家都很慘，更怒嗆“民進黨的青鳥”，講到激動處還噴口水。



“館長”陳之漢表示，“你要我繼續賠喔？我實在受不了，都沒有什麼生意”，砲轟台灣人現在被民進黨荼毒得多慘，放話2026年要狠狠教訓民進黨，“務必要藍白合，我一定盡我人生當中最大的努力去拉藍白合，為了兩岸的未來，為了兩岸的和平”。