曹興誠點沈伯洋選台北市長　楊智伃酸想三敗

楊智伃酸說，青鳥“國師”曹興誠點名綠委沈伯洋選台北市長，是想完成“三敗國師”的美譽。（照片：楊智伃臉書） 中評社台北11月12日電／聯電創辦人曹興誠今天建議賴清德，徵召民進黨籍“立委”沈伯洋參選2026台北市長，認為各方面都能輾壓現任中國國民黨籍台北市長蔣萬安。國民黨前發言人楊智伃12日在臉書發文開酸，青鳥“國師”曹興誠再度下凡，開示民進黨要讓真命天子沈伯洋參選，看起來想完成“三敗國師”的美譽。



楊智伃表示，青鳥“國師”曹興誠點名沈伯洋，想完成“三敗國師”的美譽。青鳥“國師”曹興誠今日再度降臨凡間，開示民進黨，“沈伯洋，就是你們台北市的真命天子！”一語驚天，民進黨全黨瞬間肅然起敬，誰還敢懷疑曹“國師”的旨意？



楊智伃酸，畢竟自從大罷免啟動以來，曹“國師”號令青鳥、民進黨地方諸侯、民代無不聽命，成為唱跳俱佳的全能藝人。如今曹師公再開示，陸戰空戰通通制霸，罷團行軍所到之處，民代無不瑟瑟發抖！



楊智伃指出，自大罷免以來，曹興誠已經創下726與823兩場血淋淋的大敗，看起來想完成“三敗國師”的美譽。這次霸氣再現，一聲“青鳥再起”，想必會讓全台北市的草都不敢長高三公分。



楊智伃最後強調，只不過當初，曹興誠在大罷免之前說大罷免是公民運動，大罷免大失敗後，又說“民進黨請我推動罷免”。曹興誠這次可能要講清楚，到底曹興誠點名沈伯洋，是曹興誠的意思，還是賴清德的意思？失敗不可恥，說謊又裝神弄鬼才可恥。