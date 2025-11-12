桃園馬年月曆亮相　張善政：展現農業之美

桃園2026年“馬力食足”農產月曆12日正式亮相。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園11月12日電（記者 盧誠輝）桃園市政府12日公布2026年農產月曆“馬力食足”，中國國民黨籍桃園市長張善政表示，去年市府推出的“蛇馬龍舞”月曆廣受歡迎，今年農產月曆主題是“馬力食足”，再度邀請藝術家蕭青陽親自操刀，以藝術結合農業為核心，透過全新視覺設計展現桃園農業之美。



張善政12日主持市政會議前，率領局處首長及2026桃園農產月曆設計總監蕭青陽共同宣傳“2026桃園農產月曆”。



張善政指出，2026年版月曆依據民眾回饋調整版面，放大日期格方便長者書寫，兼具實用與美感。今年行銷也結合樂天桃猿職棒隊，以運動形象連結城市品牌，展現桃園活力與創意。



設計總監蕭青陽表示，今年桃園農產月曆由多位台灣水彩畫家共同創作，融合農村風光與在地文化，描繪桃園四季豐收景致。團隊歷時半年走訪各地農村與漁港，以藝術筆觸捕捉桃園農業的多樣面貌與生命力。他感謝農業局支持，讓藝術與農業融合，讓“桃園農產月曆”成為城市形象象徵。



桃園市農業局表示，2026桃園農產月曆以“馬力食足”為封面主題，寓意桃園五穀豐登、豐衣足食。月曆素材結合在地農產特色，包括拉拉山水蜜桃、象徵好事發生的柿子與花生，以及草莓、西瓜、洋香瓜、火龍果等時令水果；背景搭配有李騰芳古宅、中庄吊橋、三坑田園景觀、秀才登山步道、竹圍漁港、永安漁港觀光漁市等水彩畫，用圖說展現桃園之美。