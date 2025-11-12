藍白主席何時會面？國民黨：未有新訊息

國民黨文傳會主委吳宗憲受訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月12日電（記者 鄭羿菲）2026地方選舉熱度逐漸加溫，各界逐漸聚焦“藍白合”，台灣民眾黨劃下明年3月“火車到點就開走”的藍白合期限，藍白主席有否敲定會面時間？中國國民黨文傳會主委吳宗憲12日表示，目前還未有新訊息，但在野黨之間的合作是“必然的”，當然一定會見面，也一定會好好溝通協調，在野團結是國民黨與民眾黨一致的希望。



國民黨12日下午召開中常會，由國民黨主席鄭麗文主持。



吳宗憲會後轉述表示，國民黨主席鄭麗文希望未來黨內的垂直整合與橫向聯繫是很重要的點，希望中央與地方能有更多連接，因此未來在中常會，可能分區邀請地方代表或中央委員一起討論或提供一些地方意見，我們需要多聽一些地方的意見。



吳宗憲說，因為鄭麗文是學運出身，因此非常重視與年輕人之間的互動，之前國民黨有KMT Studio的部分，我們也在研擬讓政策能更好延續下去。



媒體問及，11月有規劃要到地方與黨員溝通？吳宗憲表示，鄭麗文有規劃下鄉與民眾見面，這也是垂直整合的一部分，我們要團結、要有信心。鄭麗文已對外說過，會四處瞭解各地方的想法，並彙整到中央，擬定出最好的政策。