放颱風假討好選民？盧秀燕否認：風力達標

台中市長盧秀燕受訪。（中評社 方敬為攝） 中評社台中11月12日電（記者 方敬為）鳳凰颱風今天登陸台灣，台中市政府昨晚率中台灣縣市之先，宣布放颱風假，但風雨不如預期，國民黨籍市長盧秀燕被外界質疑，放假是為了淡化非洲豬瘟負面印象。盧秀燕下午坐鎮災害應變中心強調，台中沿海地帶平均風力高達7級，最大陣風甚至到10級，確有安全風險，並已達放假標準，市府以市民安全為優先，請民眾務必做好防颱工作，勿趴趴走。



颱風鳳凰暴風圈11日夜間登陸南台灣，氣象署發布陸上颱風警報，預估12日風雨最強，包括台中市、高雄市、台南市、苗栗縣、雲林縣、彰化縣、屏東縣、澎湖縣、宜蘭縣、嘉義縣、嘉義市等11縣市宣布停止上班、上課。



值得注意的是，中台灣區域治理平台內，唯獨南投縣未放假；台中市則是最早宣布放假，引發外界聯想，盧秀燕更被質疑是為了淡化先前非洲豬瘟防疫缺失的負面印象，藉由明快宣布放假，討好選民。



台中市災害應變中心12日下午召開應變工作會議，盧秀燕主持會議特別強調，根據氣象署、學術單位以及市府的測站資料顯示。今天台中海線地區，很多地方的平均風力都在7級以上，有些行政區甚至測得平均風力達8級，比放假標準還要更高，最大陣風更來到10級。



盧秀燕說，鳳凰颱風相當怪異，路徑不斷修正，原先預測從中部登陸，結果一路往南修，到現在也還沒有真正登陸台灣，也表示台中海線的風勢可能繼續下去，台中市政府以市民安全為優先，所以她要拜託大家，放颱風假要好好待在家，不要到處跑，風力太強也是會造成災害與民眾傷亡，大家不要掉以輕心。