福建艦成軍　蕭天流：有突圍第一島鏈的實力

台陸軍退役少將蕭天流。（中評社 方敬為攝） 中評社台中11月13日電（記者 方敬為）解放軍海軍“福建號”航空母艦5日正式編入現役，台陸軍退役少將蕭天流接受中評社訪問表示，福建艦噸位接近美國尼米茲級航母，並搭載電磁彈射系統，有遠洋攻防與滯空作戰能力，象徵解放軍海上作戰能力邁入新階段，未來中國大陸對台海封控與區域拒止將更有效率，並有突圍第一島鏈戰略的實力，隨著解放軍航母戰鬥群的增長，印太區域的戰略形勢也將逐漸改變。



蕭天流，金門人，曾任“國防部”軍備局採購管理處處長、駐美軍事採購團團長，退役陸軍少將。



中國第一艘電磁彈射型航空母艦福建號於11月5日舉辦入列授旗儀式，宣告福建艦航母戰鬥群正式成軍。



分析福建艦成軍對區域形勢的影響，蕭天流表示，福建艦是中國大陸首艘電磁彈射常規動力航母，正式服役後，解放軍對台海乃至於西太平洋方面的海上作戰能力都將顯著提升。



他指出，福建艦的排水量約8萬噸，比遼寧艦與山東艦更大，接近美國尼米茲級。其電磁彈射（EMALS）系統，可彈射重型艦載機與預警機，提升航母編隊的作戰範圍與效率。雖是常規動力，但電力充足，具備未來整合高能武器的潛力。比較作戰功能定位，遼寧艦偏向“訓練與展示”，山東艦為“區域防禦作戰”，福建艦則被視為“遠洋攻防與制空核心”，顯示解放軍海軍已由“近海防禦”邁向“遠洋防衛”的關鍵一步。



蕭天流說，福建艦成軍後，解放軍對台海的“海空封鎖”能力將增強，並更有效率，福建艦的艦載機群，預期包括殲35、空警600等，可在台灣以東海域建立空優或偵察網，使解放軍能從東部戰線對台進行包圍式壓力，打破以往僅能從西面施壓的限制。若配合南部戰區與東部戰區聯合作戰，可形成“雙向合圍”戰略構型。

