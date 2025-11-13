中評關注：藍內部阻國共和解　無知還有心？

國民黨主席鄭麗文首度主持中常會。（中評社 資料照） 中評社台中11月13日電（記者 方敬為）中國國民黨主席鄭麗文8日出席“白色恐怖”秋祭追思會，其中悼念對象包括被控為“共諜”的吳石，引發議論，不只民進黨批鄭向共產黨投降，連黨內也有抨擊聲浪，藍綠罕見槍口一致。兩岸當前嚴格來說，屬於內戰未完狀態，兩岸要和平發展，國共和解是第一步，當鄭麗文設法國共和解的同時，藍營內部卻阻力重重，陷入自我矛盾，背後代表的是無知還是某部分勢力帶有目的？值得探究。



鄭麗文追思吳石等人，受到民進黨與黨內部分人士批評，綠營出手打擊屬於正常發揮，國民黨內有人不諒解，就顯得反常。國民黨以擔任兩岸和平溝通橋樑的角色自居，從前主席連戰2005年訪問大陸的“破冰之旅”，開啟了國共和解的契機，到2015年的“習馬會”、2024年的“習馬二會”，都是在促成兩岸和平的脈絡上發展，如今黨內卻有反對鄭麗文的聲音，究竟是無知還是別有意圖，值得觀察。



國民黨前青年部副主任丁瑀11、12日連續兩天到中央黨部抗議，批評鄭麗文追思吳石是在踐踏“中華民國”與“國軍”的尊嚴，要求鄭出面道歉，相關舉措被民進黨大作文章，並且與之唱和，更讓藍營支持者汗顏。



鄭麗文基本上與連戰以降的“國共和解”路線一脈相承，兩岸關係若要嚴格界定，當前仍屬於“內戰未完結”的狀態，兩岸要和平發展，國共和解是第一步。若國共要延續內戰敵對，兩岸就不可能和平，這點道理本該很簡單明瞭，未料國民黨內卻陷入自我矛盾。



當台灣內部政治人物對鄭麗文追思吳石感到嘩然，卻未反思中國大陸保存了南京總統府，裡頭還有中國國民黨首任總理孫文的畫像，並懸掛青天白日旗，奉化的蔣介石故居也被妥適保存維護，成為熱門的觀光景點，由此可見，大陸對過往歷史的呈現與紀念，某方面還比台灣更大方，畢竟在兩岸和平發展之前，意識型態都是不必要的阻礙，這點也是鄭麗文後續要克服的最大困難之處。