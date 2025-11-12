林佳龍談與吳釗燮的關係：就是分工合作

台“外長”林佳龍受訪。（照：《齊有此理》節目提供） 中評社台北11月12日電／台“外交部長”林佳龍與“國安會秘書長”吳釗燮不合、有嫌隙的傳聞滿天飛。林佳龍受訪被問到“你們（林佳龍與吳釗燮）還是好朋友？”林佳龍毫不猶豫回答“我們就是分工合作”，“外交部長”做好，“國安會”也會更好，外交跟“國安”本來就是同一條線的，合作方面，應該相當愉快啦。



林佳龍接受Yahoo網路節目“齊有此理”專訪，節目今天中午播出。主持人王時齊詢問林佳龍與吳釗燮的關係是否良好，並指出有“既生龍、何生燮”的傳言。



林佳龍起初回答“我們其實已經認識多久，我們兩個都在“國安會”、都在“外交部”都做過”，既生龍、何生燮的說法“都是想要挑撥離間”。主持人追問所以你們還是好朋友？林佳龍未正面回應是否，但毫不猶豫表示“我們就是分工合作”，他指出，不管是“總統”授權或憲政上的角色，他都把“外交部長”做好。



他接著強調，“外交部長”做好，“國安會”也會更好；“國安會”做好，“外交部”也會更好。我們都是政府的團隊嘛。主持人也補充，外交跟“國安”本來就是同一條線的，就像蕭美琴到歐洲演講這件事情，不只是外交的事情，一定也有“國安”相關的事情。



最後，主持人追問“所以兩個人還是合作愉快？”林佳龍表示，“應該相當愉快啦！”因為每一個人的作風或角色不一樣，那自己現在是“外交部長”，就把這個角色做好，他相信他做好對整個“國安”團隊也會是很好，他也希望壯大“外交部”，就是壯大台灣。