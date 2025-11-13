英系動作大有目的？林智鴻：分進合擊沒矛盾

民進黨籍高雄市議員林智鴻。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄11月12日電（記者 蔣繼平）針對近期英系動作頻頻又讓蔡賴矛盾被拿出來討論。民進黨籍高雄市議員林智鴻向中評社表示，蔡英文訪德國演說，其實是分進合擊、團結合作的狀態；民進黨籍高雄市長陳其邁力挺綠委蘇巧慧慘選新北市長也是在幫賴清德，通過初選就是要全黨一致來支持。他認為目前沒有太多矛盾，只是藍營在見縫插針。



林智鴻，台東人，中山大學海洋事務研究所碩士。2018年當選高雄市議員連任至今。曾任綠委趙天麟“國會”辦公室執行長、前高雄市長陳菊市長辦公室副主任、陳菊任內高雄市新聞局主任秘書等職務。隸屬湧言會。



民進黨籍高雄市長陳其邁力挺綠委蘇巧慧競選新北市長，被國民黨前青年部主任陳冠安解讀代表陳其邁跨出高雄、跨出派系，更形容是猶如蔡英文與蘇貞昌聯盟的再現，讓賴清德感到芒刺在背、如鯁在喉，想起2019年初選的蔡賴對決的落敗回憶。



對此，林智鴻認為是“過度揣測”，他指出，蘇巧慧是民進黨透過徵召要來參選新北市長的候選人，並非是正在進行初選階段，由陳其邁來做選邊站的動作，所以這樣子的說法是存在，也過度揣測。



林智鴻說，陳其邁是高雄市長，是民進黨很重要的公共財，高雄施政也獲得眾多評比的肯定。所以陳其邁來輔選，同時也是幫助賴清德2026拿下好的成績，也讓蘇巧慧有機會來順利當選的很重要的過程，因為通過初選就是要全黨一致來支持。



與蔡英文訪歐演說是否有連動性，才被解讀是英系動作頻頻？

