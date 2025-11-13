中評鏡頭：台南古蹟風神廟　清乾隆朝興建

風神廟是位於台南市中西區的古蹟，廟的外觀可看出濃厚閩南建築風格。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台南11月13日電（記者 蔣繼平）台南過去曾是清朝台灣府府城，位置大約在台南市中西區，因為是早期是渡海來台的官員初入府城的門戶，所以建了風神廟，保佑旅人平安，現為古蹟。風神廟不僅是全台唯一主祀風神的廟，更祭祀雷公、電母、水神、火神等自然神，也可藉此欣賞古人如何來想像神明。



風神廟，是位於台南市中西區的市定古蹟，也是全台現存唯一一間主祀風神的廟宇。該廟是在清乾隆四年（1739年），由台灣道巡道鄂善所建立，就設在台灣府大西門外面南河港的河道右側、安瀾橋的旁邊。



風神廟為面寬僅五開間之三合院格局，建築結構皆為硬山屋頂，鋪設紅色板瓦，沒有裝飾瓦當、滴水瓦，內外屋簷轉角鑲設以魚龍，屋脊皆為馬背收尾，屋椽盡處有封檐板，可以看出濃厚閩南建築風格。門上屋梁懸掛著“和以被物”匾。



廟宇主祀風神，尊稱為“五行主宰風神爺”，脅侍有水神、火神之神像。因為該處是早期渡海來台的官員初入府城的門戶，希望藉由祭祀風神，能讓海象平穩，保佑旅人一路平安，隨著台江內海淤積，今日風神廟旁已遠離河道。



根據介紹，風神又被稱為“風伯”，因此被擬人化為濃眉多鬚、右手持如意、左手持風葫蘆（風壺）的長者，人們傳說葫蘆裡裝了天地間各種不同的風，今天要刮什麼風？微風、狂風都任由風神操控。



風神兩側，是同為自然神的火神（祝融）、水神（共工）。在人們的想像裡，火神就用紅色皮膚，水神就用藍色皮膚，借用自然形象來塑造神明。



與風神一起掌管天氣的，還有雷公與電母。正殿的雷公腳踩風鼓，手拿斧頭鑿子，有著鳥嘴鳥爪，作打雷的姿態；電母面容端莊，手持明鏡，象徵閃光與明亮。



風神廟也是台灣府城“七寺八廟”之一。七寺指開元寺、法華寺、竹溪寺、彌陀寺、黃蘗寺、龍山寺、重慶寺；八廟指大媽祖廟、大關帝廟、府城隍廟、縣城隍廟、風神廟、龍王廟、大人廟、馬王廟。