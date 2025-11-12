洪秀柱：深化九二共識　兩岸能共創長永安定

洪秀柱表示，深化九二共識、推動制度化和平，兩岸定能共創長久安定與人民幸福的未來。（照片：洪秀柱臉書） 中評社台北11月12日電／今天是中國國民黨總理、“國父”孫中山誕辰紀念日，中國國民黨前主席洪秀柱12日在臉書發文表示，孫中山留下的精神遺產，不僅是革命的勇氣，更是復興中華、民族團結的使命。只要我們不忘初心，堅守立場，繼續深化九二共識、推動制度化和平，兩岸定能共創長久安定與人民幸福的未來。



洪秀柱表示，今天是中國國民黨總理、“國父”孫中山先生160誕辰。每年此時，“我總會問自己：我們是否仍走在中山先生所指引的道路上？是否仍以民族復興與人民福祉為志業？”



洪秀柱說，8年前，她提出和平政綱，內容為“在‘中華民國憲法’基礎上，深化九二共識，積極探討以和平協定結束兩岸敵對狀態的可能性，扮演推動兩岸和平制度化的角色，確保台灣人民的福祉”。當時許多人不理解、甚至批評。但如今的國際局勢、台海風險，已讓世人看到，唯有堅持九二共識、維持對話基礎，兩岸才有和平的未來。



洪秀柱表示，“國父”的理想從不是空談。他主張“天下為公”，倡導三民主義，期盼中國成為自由、富強、和平的國家。這份志業，既屬於歷史，也屬於今天的我們。當政治成為操弄對立的工具，當“和平”成了“舔共”的詞，我們更應勇於說出真話：和平不是軟弱，而是智慧；交流不是投降，而是自信。



洪秀柱強調，變局之中，更要有堅定的信念與清晰的方向。“國父”留下的精神遺產，不僅是革命的勇氣，更是復興中華、民族團結的使命。只要我們不忘初心，堅守立場，繼續深化九二共識、推動制度化和平，兩岸定能共創長久安定與人民幸福的未來。