中評關注：韓國瑜老牛發威　全戳中綠營痛點

韓國瑜12日罕見上火線回擊賴清德。（中評社資料照） 中評社台北11月13日電（記者 張嘉文）中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜12日罕見親上火線，正面回應賴清德點名他應該替沈伯洋遭大陸通緝一事發聲。韓用一句“自己生病卻要別人吃藥”反擊，隨後提出“台灣安全有四隻腳”的架構，批評民進黨執政讓台灣的安全與民主全數動搖，直指問題根源。



而韓國瑜也展現格局和高度，不只批評也提出建議，呼籲賴清德廢除“台獨黨綱”以及撤回將大陸定位為境外敵對勢力等，才有望讓台灣重新恢復安全。韓這番條理分明的分析，紮實戳中綠營痛點，引來綠營上下強烈回擊。



韓國瑜的發言之所以引爆效應，在於他重新定義了“安全”的內涵。四隻腳分別象徵保護“中華民國”、維護民主自由、鞏固美台關係、保持兩岸和平，他指出民進黨執政下有三隻腳已被斷掉，僅剩美台關係勉強支撐。這種以結構分析政治現況的表述方式，既有邏輯淺顯易懂，又易於傳播，所以對綠營而言，這次不只是政治語言的攻防，而是對其整體路線的正面挑戰。



韓國瑜的表現，從之前的雙十談話引來的廣大迴響，加上這次的有理有據地回擊賴清德，一次次都在向外界證明，他和過去2020大選被綠營貼上“草包”標籤時完全不一樣，已經進化的韓國瑜，以“立法院長”的角色和高度回擊賴，也對藍營起了示範作用，有望讓藍營在兩岸議題的攻防上，重新找到論述主導權。



最特別的是，韓國瑜在回擊賴清德的談話前，還特意在臉書上分享他的墨寶“老牛自知夕陽晚，不待揚鞭自奮蹄”，傳達自己年紀雖長仍自我鞭策的心境，且為了人民全力以赴的心情，釋出的訊號是“老牛”形象既謙卑又堅毅。對照隨後的攻防，韓國瑜對賴提出來的批評，也就顯得不那麼尖銳，更是對自己政治責任的宣示。

