谷立言：美不尋求台海對抗　邀鄭麗文訪華府

AIT處長谷立言一行人於12日下午拜會鄭麗文。（中國國民黨提供） 中評社台北11月12日電（記者 鄭羿菲）中國國民黨主席鄭麗文12日首次主持中常會後，美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）便前往國民黨中央拜會，雙方就台美關係與兩岸情勢等議題廣泛交換意見，會談氣氛十分良好融洽。谷立言重申，美國從來不尋求台海對抗或衝突，當前首要目標是避免戰爭，並確保任何兩岸分歧的處理皆以和平、無脅迫的方式進行。



鄭麗文表示，台美關係至關重要，期盼美方持續給予理解與支持，並強調，唯有透過穩定的溝通與互信，方能共同維護區域的和平與穩定。



谷立言等AIT一行人於12日下午4點左右抵國民黨中央，拜會鄭麗文，雙方會談近1小時。與會人員包括，美方代表AIT處長谷立言（Raymond Greene）、政治組組長羅峻平（Michael Pignatello）、政治組政治官江俠瑾（Shayma Jannat）；國民黨代表主席鄭麗文、台北論壇基金會董事長蘇宏達、國民黨國際部主任董佳瑜。



國民黨12日晚間發出新聞稿表示，鄭麗文與谷立言雙方一致認為，兩岸和平不僅攸關區域穩定，更是全球和平不可或缺的關鍵，任何對現狀的改變，皆應尊重兩岸人民的意願。雙方對於能就多項議題進行開放而建設性的對話均表達高度肯定，並重申將持續保持溝通與合作。



谷立言並邀請鄭麗文於未來適當時機訪問華府，雙方對後續交流均深表期待。