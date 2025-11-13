中評關注：張善政、鍾東錦颱風政治學精準

桃園市長張善政。（中評社 資料照） 中評社桃園11月13日電（記者 盧誠輝）颱風政治學向來是各縣市首長的難題，不管放不放假，都有可能被罵。而這次鳳凰颱風襲台，因從強颱快速減弱為輕颱的變化莫測，也考驗各縣市首長的智慧，其中又以中國國民黨籍桃園市長張善政、無黨籍苗栗縣長鍾東錦拿捏得最為精準。



張善政在鳳凰颱風還在南海打轉時，就有別於北北基共同生活圈首長的決定，率先獨排眾議宣布11日桃園市停止上班上課，張的臉書貼文立刻被逾5.2萬人讚爆，雖然桃園市當天風雨並不大，但因張判斷果決，加上又以“考量跨區移動與父母安排子女照護問題”為說帖，讓不分黨派的桃園市議員都心服口服。



鍾東錦在隔天也不惶多讓，同樣有別於新竹縣市共同生活圈首長的決定，以“苗栗部分地區風力預測達停班停課標準，基於共同生活圈民眾通行及安全考量”，宣布12日苗栗縣停止上班上課，鍾的臉書也立刻湧入逾1.6萬人按讚。



說起颱風政治學，過去操作得最爐火純青的非賴清德莫屬，賴擔任台南市長任內在2012天秤颱風襲台時，當中部以南縣市都宣布停班停課之際，衹有賴一直堅持到當天清晨5點，才宣布維持正常上班上課，結果風雨確實不大，讓他因此獲得“賴神”的稱號。



照理說，放不放颱風假，若首長直到當天清晨才宣布，理應被罵翻，但賴清德當時卻靠著網路和輿論帶風向，成功塑造自己的“賴神”形象。只是後來賴清德卻食髓知味，在2014年順利連任台南市長後仍想繼續維持“賴神”封號，結果卻因多次判斷失準而道歉。

