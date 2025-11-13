中評關注：沈伯洋案綠猛攻韓國瑜有選舉盤算

民進黨籍“立委”沈伯洋。（中評社 資料照） 中評社台北11月13日電（記者 張穎齊）民進黨籍“立委”沈伯洋遭央視祭出全球通緝，賴清德11日點名中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜必須聲援，韓一席“有病卻叫他人吃藥”，引爆民進黨怒火，“行政院長”卓榮泰、民進黨中央、“立院”黨團聯袂圍剿。但兩岸外交掌握在民進黨手中，卻又為何猛攻韓國瑜？抑或是民進黨已有提前開打選戰、轉移焦點的戰略布局？



韓國瑜12日與國民黨籍“立法院副院長”江啟臣開臨時記者會，以“台灣安全四隻腳”回擊，強調院方會保護“立委”人身安全與言論自由，但同時批評民進黨執政路線“打斷了三隻腳”，只剩美台關係艱困撐持。隨後民進黨中央與黨團連袂反擊，痛批韓“大錯特錯”，並質疑其“缺乏院長風骨”。這場圍繞沈伯洋事件的政治攻防，表面是民主自由之辯，實則折射出藍綠在選戰節奏與兩岸議題上的深層布局。



從時間序列來看，民進黨對沈伯洋事件的態度，顯然帶有高度政治節奏。沈伯洋遭陸方“立案偵查”影片於10月底曝光，民進黨團於10月31日即提議朝野“共同譴責”大陸跨境“鎮壓”，但遭國民黨總召傅崐萁反對、韓國瑜收案未處理。直至週後，賴清德點名韓國瑜，要求他“站出來”，民進黨中央與黨團才全面出擊。此舉顯示，黨內高層刻意升高戰線，把焦點轉移至“韓國瑜是否表態”。



然而，從“憲政”權責角度觀察，沈伯洋作為“立委”，沈的人身安全與言論保障固然重要，但主責應屬行政部門，包括陸委會、“外交部”、“國安會”等體系。“立法院長”的角色在於議事秩序與“國會”安全管理，並不具備外交或對陸溝通職能。民進黨此時強調韓國瑜要聲援沈伯洋、捍衛“國會”，某種程度上等於將行政權責轉嫁至立法部門頭上，政治意涵遠大於制度邏輯。

