AIT會鄭麗文這句話　張競：美變反對台獨？

AIT台北辦事處長谷立言12日拜會國民黨主席鄭麗文，張競解讀，AIT從不支持台獨轉化到反對台獨？（照片：張競臉書） 中評社台北11月13日電／美國在台協會（AIT）台北辦事處長谷立言12日下午赴中國國民黨中央黨部拜會黨主席鄭麗文，期間重申美國從來不尋求台海對抗或衝突，當前首要目標是避免戰爭，並於會中邀請鄭於未來適當時機訪問華府。對此，中華戰略學會資深研究員張競12日在臉書發文表示，注意到鄭麗文會後的貼文出現“any change to the status quo must respect the will of the people on two sides of the Strait”的內容，若AIT對貼文不表異議，這算不算從不支持台獨轉化到反對台獨？



鄭麗文於國民黨中央黨部接見谷立言一行人，雙方就台美關係與兩岸情勢等議題廣泛交換意見，鄭麗文表示，台美關係至關重要，期盼美方持續給予理解與支持，並強調，唯有透過穩定的溝通與互信，方能共同維護區域的和平與穩定。谷立言則重申，美國從來不尋求台海對抗或衝突，當前首要目標是避免戰爭，並確保任何兩岸分歧的處理皆以和平、無脅迫的方式進行，並於會中邀請鄭麗文於未來適當時機訪問華府，雙方對後續交流均深表期待。



張競表示，今年2月16日針對美國國務院修訂台美關係說明欄位內容之貼文，當時自己解讀，台灣的未來不是僅由2300萬台灣鄉親決定，而必須是兩岸人民，這算不算從不支持台獨轉化到反對台獨？“確實具有討論空間”。再來，美國國務院正式確認海峽對岸對於台灣未來有發言權。第三，這些政策論述算不算是對“兩岸互不隸屬”或是“中華人民共和國與中華民國互不隸屬”間接駁斥？亦有值得討論空間。



張競指出，儘管國務院官方網站已將前述貼文撤下，但鄭麗文12日的貼文提到“any change to the status quo must respect the will of the people on two sides of the Strait”內容，假若AIT對鄭該則貼文不表異議，顯然就是再度明確重申政策立場，因此，自己可以再度進行前述3點解讀。