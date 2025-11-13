嗆賴自己生病叫別人吃藥　介文汲讚韓妙答

台前駐紐西蘭代表介文汲。（中評社 資料照） 中評社台北11月13日電／民進黨“立委”沈伯洋日前遭大陸公安立案調查，賴清德11日喊話中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜“站出來維護“國會尊嚴”、率領跨黨派委員聲援沈。而韓12日親上火線強調“解鈴還須繫鈴人”。他批評賴消費沈、“自己生病，讓別人吃藥”。對此，台駐紐西蘭前代表介文汲直呼，韓國瑜的說法實在答得太妙了，這讓自己想起“好久不見的韓國瑜”。



韓國瑜對於被賴清德點名要他出面為沈伯洋發聲表示，想講一句自己心裡的話，很明顯看出“真的是自己生病，讓別人吃藥”。



韓國瑜表示，他要一口氣把話說明說透，一張桌子有四隻腳，台灣安全最重要的四隻腳，分別是保護“中華民國”、保護民主自由、維護美台關係及維護兩岸和平。賴清德兼民進黨主席，權力一把抓，卻把台灣安全的四隻腳，打斷三隻腳。



韓國瑜指出，如果繼續消費沈伯洋，轉化為在台灣內部做藍綠鬥爭，這對沈伯洋一點都不公平。他相信沈伯洋已處在風口浪尖，心裡壓力極其巨大。



介文汲12日在政論節目《中天辣晚報》說道，賴清德喊話韓國瑜聲援沈伯洋實在莫名其妙，而韓“自己生病叫別人吃藥”的說法實在答得太妙了。這讓自己想起“好久不見的韓國瑜”，本來都有點忘記韓的存在了。韓國瑜的話有高度與智慧，且相較過去，韓的講話更有領導人的架式。



介文汲除喊話，韓國瑜要繼續發揚其精神、水平。韓的話雖然講得非常好，且講出台灣所有的問題和大眾心理的話，多數內容自己也完全贊成。但自己不能接受韓“賴清德打斷台海安全三隻腳”的說法。因實際上，四隻腳都被賴和民進黨打斷了。