最新民調：獨派大幅跌7.5%　賴上任最低

44.3%受訪者支持“台灣獨立”。（圖：台灣民意基金會） 中評社台北11月13日電／台灣民意基金會今天發布台灣人統獨傾向最新民調，有44.3%民眾傾向“台灣獨立”、13.9%“兩岸統一”、24.6%“維持現狀”；另值得注意的是，這次民調和最近一次2024年12月調查相比，期盼“未來‘台灣獨立’的人”大幅下滑7.5個百分點，台灣民意基金會董事長游盈隆表示，這次是賴清德上任以來，所做三次台灣人統獨傾向民調，民眾期盼未來“台灣獨立”比例最低的一次。



台灣民意基金會問：“國內對於台灣前途問題有很多爭論，有人認為‘兩岸統一’比較好，也有人認為‘台灣獨立’比較好。請問您的意見是怎樣？是‘台灣獨立’或是‘兩岸統一’？ ”結果發現：44.3%“台灣獨立”，13.9%兩岸統一，24.6%維持現狀， 12.9%沒意見，4.4%不知道、拒答。



民調結果顯示，多數台灣人期盼未來“台灣獨立”，其次是期盼未來繼續維持現狀，第三是期盼未來兩岸統一。期盼未來兩岸統一和繼續維持現狀的人加起來，還比期盼未來“台灣獨立”的人少5.8個百分點。從另一個角度看，最新民意顯示，六成八成年人明白表示不希望未來兩岸統一，希望兩岸統一的人衹有一成四。



游盈隆指出，由此可見，期盼未來“台灣獨立”才是當前台灣真正主流民意。台灣政府，不分藍綠，長期所宣傳的“台灣人希望永遠維持現狀”云云，犯了科學上與道德上的雙重錯誤，是披上學術外衣虛構的謊言，完全悖離事實，也造成長期嚴重誤導海內外視聽的不良後果。



此外，這次民調和最近一次調查（2024年12月）相比，期盼“未來‘台灣獨立’的人”大幅下滑7.5個百分點，期盼“未來繼續維持現狀的人”略增 0.4個百分點，期盼“未來兩岸統一的人”略增 0.6 個百分點。整體來講，兩次調查相隔10個月，現狀派和統派衹有微小變化，但獨派罕見大幅滑落7.5個百分點，是一個不尋常的、驚人的現象。