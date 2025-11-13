訪歐積電　蔡英文：晶片增強台灣防禦能力

蔡英文（右二）在德國參訪歐積電。（蔡英文Tsai Ing-wen 臉書） 中評社台北11月13日電／蔡英文訪問歐洲，她12日曬出在德國德勒斯登（Dresden）參訪歐積電（ESMC）的照片。蔡表示，AI時代來臨，台灣不會缺席，台灣的晶片更是全球經濟不可或缺的一部分，也讓台灣在面對威脅時，增強了台灣的防禦能力。



蔡英文12日在臉書發文指出，她前往德勒斯登參訪去年八月動工的歐積電（ESMC）廠區聽取簡報。歐積電是台積電（TSMC）與博世（Bosch）、英飛凌（Infineon）、恩智浦（NXP）共同投資的企業，台積電持股70%，是當地史上規模最大的半導體投資。



蔡英文續指，由於歐洲的汽車與工業，有大量成熟製程需求。這個廠完工後，月產能約4萬片12吋晶圓，預計2027年啟動初步投產，在2029年全面量產。



蔡英文強調，台灣是世界負責任的一員，不論在民主、防疫或半導體產業的發展，都願意分享台灣的經驗。歐積電就是重要的案例，台積電的製程與管理經驗，將能夠與在地供應鏈形成互補。她對歐積電，就像台灣對台積電一樣充滿信心，相信這座廠區會成為歐洲產業升級的重要節點。



蔡英文提及，她有叮嚀歐積電的台灣工程師在海外要好好加油，但也不要忘記台灣，有時間記得回台、在海外也要關心台灣。



