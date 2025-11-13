外媒曝台美關稅內幕　台投資逾3500億美元

“行政院副院長”鄭麗君負責與美國的關稅談判。（中評社 資料照） 中評社台北11月13日電／美國對台課徵對等關稅20%＋N，美媒《Politico》12日報導，美方要求台灣對美投資規模“介於韓國的3500億美元與日本的5500億美元之間”。而台灣的期望則是，能夠在本月底之前敲定協議。



《Politico》報導，超過6位外國外交官與知情人士透露，其他政府仍在努力爭取協議，以避免美國總統特朗普對汽車與鋼鐵等行業加徵的關稅，以及針對製藥與半導體等行業揚言加徵的關稅成真，這些項目並不受“最高法院”挑戰影響。他們同時押注特朗普政府將能利用其他法律，重新施加至少部分可能被推翻的關稅。



同時，隨著“最高法院”審理特朗普關稅權限的界線，外國政府預期與美國政府的談判將進展得更快。他們也押注，一旦“最高法院”裁決不利於特朗普的關稅措施，將削弱他的談判籌碼，使小型經濟體更有機會影響未來協議的內容。



前美國副貿易代表、專注亞洲事務的卡特勒（Wendy Cutler）認為，貿易夥伴之所以選擇繼續推進談判，是因為“不想落後於那些已經與美方達成協議、成功降低汽車、藥品等關稅的競爭對手”。她表示，各國也“強烈相信無論法律發展如何，關稅都會以某種形式長期存在”，因此“沒有跡象顯示各國在拖延談判進度”。



報導指出，華府在與中國大陸達成貿易戰新一輪緩和後，正加速與台灣及亞洲多國的談判。