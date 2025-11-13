綠控竹市府阻棒球場驗收　邱臣遠嚴正駁斥

新竹市政府13日召開新竹棒球場澄清記者會，代理市長邱臣遠(中)率相關官員出席。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹11月13日電（記者 盧誠輝）新竹市綠營民代12日依據近日桃園地方法院的判決，指控新竹市府阻礙新竹棒球場的驗收，並拒絕配合司法鑑定，因而衍生後續高達新台幣1.3億元的追加改善工程款。對此，台灣民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠13日召開記者會嚴正駁斥表示，這起判決是包商間的民事糾紛，與市府無關。



新竹市政府13日召開新竹棒球場澄清記者會，出席者包括邱臣遠、新竹市政府秘書長張治祥、中國國民黨新竹市議會黨團總召陳慶齡、新竹市立棒球場設施改善監督小組召集人吳旭豐、民眾黨籍新竹市議員李國璋、新竹市政府工務處長陳明錚、新竹市政府發言人楊寶楨等人。



針對新竹棒球場近日再掀爭議一事，邱臣遠強調，特定人士不應用片面資訊惡意曲解或攻擊公部門及公務員依法行政的作為。他要再次重申，市府一切作為都是要確保新竹棒球場的結構安全與市民的使用安全，這次所有改善工程所衍生的費用，市府都會向統包商求償，目前棒球場改善工程持續推進，希望能在明年讓棒球場如期如質完工。



邱臣遠指出，新竹市府從來沒有拖延，反而是不斷要求統包商進行改善相關計劃，但在過程中，統包商都不配合，甚至用保全證據來拖延市府移除覆土與改善工程的時程，時間長達將近一年。



邱臣遠提到，統包商並沒有履行契約義務，不斷延誤新竹棒球場的改善進度，市政府依法解約、依法行政、依法求償，並且已經在今年8月22日繳納相關裁判費，依法提起民事訴訟，所以外傳市政府沒有繳納裁判費這件事，是一個假訊息，他要嚴正駁斥。



邱臣遠說，新竹棒球場所有改善工程所衍生的費用，市府都會向統包商進行求償，特定人士惡意扭曲、政治攻擊，甚至刻意的引導風向，都無助於推進棒球場的改善工程。他希望大家可以理性務實來面對這件事情，而目前針對改善工程仍持續推進中，他期盼新竹棒球場可以如期如質完工。