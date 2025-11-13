柯文哲：支持特赦殺子悲劇老母　別折磨百姓

民眾黨前主席柯文哲發文表示，別在悲劇之上再製造另一個悲劇。（照：柯文哲臉書） 中評社台北11月13日電／台北市一名8旬老婦疑因心力交瘁，悶死照顧癱瘓50年的兒子，台北地方法院一審判刑2年6月並建請特赦，上訴二審中。台師大文學院長須文蔚昨天特別發文表示，本案是8旬老婦的絕望與法官的悲憫，籲賴清德特赦。對此，台灣民眾黨前主席柯文哲今天也在臉書發文表態，強調當老母親在愛與絕望之間崩潰時，“我們看到的不是殺人罪，而是一位老母親照顧責任的沉重，以及台灣長照體系的缺口”、“我支持這特赦這位老母親”。



一名80歲的劉姓媽媽，為了照料自己從嬰兒時期就出現因腦膜炎引發小兒麻痺的兒子，辛苦了50年，在這數十年來，母子倆的生活起居全靠劉媽媽，但隨著她年事已高，也擔心自己若先離世，病兒會成為其他親人的負擔，於是她在2023年5月11日下午，決定親手送兒子上路，用手巾摀住兒子口鼻後，用膠帶層層纏繞，兒子也因此窒息身亡，而她在犯案之後，也馬上請人報警，向警方坦承罪刑。針對此案，法院一審判決2年6個月並建請賴清德特赦，全案仍在二審上訴中。



此案的判決書曝光後，各界人士紛紛轉發連署。柯文哲也轉發該貼文，並有感而發地寫道，“我支持特赦這位老母親，法律不外乎人情，別在悲劇之上再製造另一個悲劇。”經過1年的羈押禁見，柯文哲更堅信“司法唯一的目的是實現社會的公平正義，而不是在折磨老百姓”。



柯文哲指出，台北市一名80多歲的老母親，照顧重度身心障礙的兒子超過50年，在自己的體力撐不下去之後，動了“讓兒子早點離開”的念頭，太多長照悲歌都有這樣的痛苦結局。法院判決認定她的行為“情堪憫恕”，並建請賴清德特赦，判決書曝光後，各界人士紛紛轉發連署。



柯文哲說，經過一年的羈押禁見，我更堅信“司法唯一的目的是實現社會的公平正義，而不是在折磨老百姓”，當一位老母親在愛與絕望之間崩潰時，我們看到的不是殺人罪，而是一位老母親照顧責任的沉重，以及台灣長照體系的缺口。



“當我老了，希望自己怎麼被照顧？”這是每一位民眾都該面對的現實提問。如果我們的制度能夠幫忙，或許這位老母親就不必做出那種令她自己最痛苦的決定。社會不能給予幫忙，現在還要懲罰這位母親嗎？



最後柯文哲說，我支持特赦這位老母親，別在悲劇之上再製造另一個悲劇。