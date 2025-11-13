豬瘟責任在台中？盧秀燕：有順利控制就好

台中市長盧秀燕答詢。（中評社 方敬為攝） 中評社台中11月13日電（記者 方敬為）台中市一處養豬場發生非洲豬瘟疫情，市政府被指防疫缺失，3位局處長遭免職，中國國民黨籍台中市議員陳本添今天質詢表示，豬瘟病毒不會從天而降，一定是境外移入，結果卻衹有台中市政府道歉，市府官員下台，民進黨政府完全沒責任，這樣合理嗎？國民黨籍市長盧秀燕答詢表示，病毒來源確實仍不明，有待釐清，但總而言之，有順利控制住就好。



台中市養豬場非洲豬瘟疫情防控11月6日告一段落，解除長達15天的禁宰禁運令，中市政府並對防疫缺失祭出相關處分，包括農業局長張敬昌、環保局長陳宏益、動保處長林儒良，由於未恪守防疫指引產生重大風險，即刻免職。



台中市議會13日召開市政總質詢，議員陳本添針對豬瘟防疫過程質詢表示，台中市政府在疫情發生後，積極防控，縱使有所缺失，但不代表所有責任都在台中市，非洲豬瘟的病毒不會憑空出現，一定是從境外移入，民進黨政府的邊境管理難道都沒責任嗎？



陳本添指出，豬瘟病毒的傳播力強，根據公開資料，驗出病毒陽性反應的地方，包括運送豬隻的車輛、踏板，反而大家關注的廚餘，裝盛廚餘的器皿都沒有驗出病毒陽性反應，結果卻將所有責任放在廚餘蒸煮，以及市府環保局稽查次數的問題，實在不公平。



盧秀燕答詢表示，照理說，若廚餘本身或者是器皿有問題，應該會驗出病毒陽性反應，可是經過多次檢驗，廚餘及器皿都沒有驗出來，議員認為“疑點重重”，病毒來源確實有待釐清，不過，市府在稽查以及督導豬農落實廚餘蒸煮方面，的確有所不足，總而言之，有順利控制住就好。



陳本添呼籲，民進黨政府應把病毒來源調查清楚，並針對邊境管理的缺失負起責任，台中市政府由市長出面道歉，3個局處長被免職，民進黨政府卻到現在一句道歉都沒有，令人無法接受。