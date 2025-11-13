邱議瑩開直播談政策　幕僚提醒要打招呼微笑

綠委邱議瑩13日改在競辦舉辦第4場政策發表會並開直播，直播要結束前，邱議瑩露出笑臉向網友說感謝收看。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄11月13日電（記者 蔣繼平）爭取民進黨高雄市長初選提名的綠委邱議瑩13日舉辦第4場政策發表會，這場原本要在台鋁影城舉辦邀請市民入場，因颱風影響延後，並改在競辦以直播方式舉行，吸引千人收看。直播結束前幕僚還提醒要向網友打招呼，邱議瑩也特別露出笑容說“謝謝大家收看”



2026高雄市長選戰，中國國民黨派出“立委”兼高雄市黨部主委柯志恩，民進黨則有綠委賴瑞隆、邱議瑩、許智傑、林岱樺等4人角逐。



邱議瑩13日持續舉辦“六大願景”政策發表會，第四場主題為“安居高雄”。原本11日一樣要在台鋁影城舉辦，但受到鳳凰颱風襲台影響，延期至13日舉辦，地點也改到九如一路與平等路口的初選競選辦公室，並用開直播的方式吸引約1千多人收看。



邱議瑩表示，安居高雄針對六環六線交通路網、青年住宅、毛小孩、綠地公園、都市計劃等各面向提出施政方針，將沿高屏溪興建堤岸快速道路，成為“高雄脊椎線”，打造大高雄30分鐘生活圈，並串連台南、屏東成為“南台灣都會圈”，提供更便捷的生活。



“六環六線”包括南北向的台17線、台1線、國道1號、國道3號、台61線、國道7號、高屏溪堤岸快速道路，以及東西向的台86線、台88線、國道10號和高屏第二快速道路、永安至旗山快速道路，搭配捷運及輕軌，是未來建構南台灣都會圈的重要路網。



捷運與輕軌部分，邱議瑩表示，捷運紫線將延伸至旗美，已興建或規劃中的捷運黃線、紅線延伸至路竹與小港林園線等路線，都會加速推動。



住房政策方面，邱議瑩表示，將推動青年可負擔住宅（Affordable Housing），低於市價讓青年買得起，並嚴格設定移轉條件，只能回售給政府，杜絕投機炒房；此外也將推動房租透明化制度，保障房客、房東權益。