王鴻薇：韓國瑜已提藥方　賴清德別躲起來

藍委王鴻薇接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月13日電（記者 鄭羿菲）民進黨籍“立委”沈伯洋遭大陸通緝，中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜以“自己生病卻要別人吃藥”、“台灣安全有四隻腳，賴清德打斷三隻”等金句回應賴與綠營的點名。國民黨籍“立委”王鴻薇13日嘲諷說，綠營有事才要韓處理，韓直球對決要求賴廢“台獨黨綱”，卻又躲起來不敢面對。



王鴻薇強調，既然韓國瑜已經提出藥方，現在就看賴清德願不願意接球、願不願意正視民進黨的“台獨黨綱”。



大陸《央視》日前報導沈伯洋政治立場及言論，並揚言採取行動，且引用大陸學者指可利用國際刑警組織在全球範圍內進行抓捕。賴清德11日接受媒體訪問表示，“中國對台灣並沒有管轄權”，並說，非常期待韓國瑜院長能夠站出來維護“國會”的尊嚴，也維護台灣人民言論自由。韓國瑜昨天下午親上火線，以“自己生病卻要別人吃藥”、“台灣安全有四隻腳，賴清德打斷三隻”等金句回應。



王鴻薇13日接受媒體訪問表示，綠營每次對韓國瑜冷嘲熱諷，從沒尊重過，衹有有事才要韓國瑜處理，當賴清德要求韓國瑜發聲時，韓國瑜也直球對決，請賴清德廢除民進黨“台獨黨綱”，能真正捍衛“中華民國”時，現在賴清德整個人都躲起來了，不敢出來面對。既然韓國瑜已經提出藥方，現在就看賴清德願不願意接球、願不願意正視民進黨的“台獨黨綱”。

