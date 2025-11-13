綠黨團推345億全民福利　綠委唱跳嗨慶祝

民進黨團13日上午召開記者會，舞蹈老師帶著黨團幹部跳舞場面熱鬧。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月13日電（記者 張穎齊）民進黨“立法院”黨團13日上午在議場前舉行“345億元新台幣全民福利”記者會，黨團幹部現場熱情登場，甚至邀請舞蹈老師帶動跳“福利族全民Free之歌”，場面熱鬧。幹事長鍾佳濱、副幹事長范雲、副書記長張雅琳、林月琴，以及政策會執行長吳思瑤等多位綠委共同出席，笑聲與掌聲不斷。



鍾佳濱表示，去年藍白聯手修《財政收支劃分法》卻出現烏龍修法，導致計算公式錯誤、345億元統籌稅款無法分配。民進黨團因此緊急提出《財政收支劃分法第16條之一未分配款暫行條例》，以三大主張讓這筆資金回饋全民。



鍾佳濱強調，這筆345億的預算有財源、不“違憲”，民進黨團要確保錢花在刀口上，直接造福全台民眾。范雲則說，這是全民Free的概念，從媽媽、長輩到上班族都能受惠，這不是撒錢，而是照顧。



民進黨團主張，一、挺媽媽：“月子政府出10萬”； 二、護長輩：國保年金補足8千元；三、顧上班族：勞退自提獎勵1%。



記者會現場氣氛熱絡，鍾佳濱戴上墨鏡，與范雲、吳思瑤、林月琴、張雅琳等人隨舞蹈老師帶領，邊唱邊跳“福利族全民Free之歌”。