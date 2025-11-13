綠高雄初選會協調？邱議瑩曝11月底討論

綠委邱議瑩13日受訪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄11月13日電（記者 蔣繼平）民進黨高雄市長初選白熱化，4位角逐的綠委都完成初選登記，是否還有協調空間?綠委邱議瑩13日受訪表示，程序上是會先找大家坐下來討論一下，預計11月底，協調不成的話就按照初選程序來走。透過初選的機制、公平的競爭，期許兄弟登山一起努力，團結一致達到終點。



2026高雄市長選戰，中國國民黨可望派出“立委”兼高雄市黨部主委柯志恩應戰，民進黨則有綠委賴瑞隆、邱議瑩、許智傑、林岱樺等4人角逐初選。



民進黨台南市長、高雄市長與嘉義縣長提名初選，將於10日起至14日止開放領表，並於明年1月12日至17日執行初選民調。邱議瑩10日搶頭香登記，賴瑞隆11日登記，許智傑13日登記，林岱樺13日派代表到中央黨部登記。



針對高雄4綠委都已完成登記的看法，邱議瑩表示，大家都是黨內同志，透過初選的機制、公平的競爭，讓市民朋友能夠來做智慧的判斷與選擇，所以大家就兄弟登山一起努力，然後希望最後能夠團結一致達到終點。



媒體追問是否還有協調的空間?邱議瑩表示，程序上是會先找大家來討論一下，是不是坐下來談一下，大家有沒有什麼看法。協調不成的話，就是照著黨中央規劃的時程來走。至於有可能會坐下來談的時間，她說大概是11月底。



邱議瑩表示，期許在初選的過程裡頭，大家都是很平和的，大家是非常有君子風度的來完成這樣的初選過程。



至於接下來兩個月的衝刺，邱議瑩表示，“六大願景”政策發表會總共六場都會陸續辦完，也會規劃造勢活動。而原定15日的旗山造勢則因為鳳凰颱風順延至30日舉辦。